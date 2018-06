Apple devient la deuxième marque le plus valorisée au monde

Brand Finance a publié le classement annuel des 500 marques les plus prisées des États-Unis. Apple se classe deuxième avec 146,3 milliards de dollars. Dans le classement 2018, Apple est positionnée à la deuxième place, tandis que Amazon passe de la troisième place à la première place au détriment de Google. Cela signifie qu’Amazon est la marque ayant le plus de valeur aux États-Unis, du moins selon les paramètres de Brand Finance.

Les scores incluent la « valeur commerciale » et la « valeur de marque ». Les chercheurs combinent ces données avec l’indice « Brand Strength », qui calcule un score de 0 à 100 basé sur trois facteurs : les investissements marketing, l’équité des parties prenantes et la performance des entreprises.

Dans l’ensemble, les chercheurs ont constaté que les résultats de 2018 montrent que les entreprises du secteur de la technologie ont consolidé leur position de leader absolu sur le marché. Tout d’abord, Amazon a augmenté la valeur de la marque de 42% cette année à 150,8 milliards de dollars, dépassant également Apple.

Pour compléter le top 10, nous trouvons Facebook à la quatrième place, suivie par AT & T, Microsoft, Verizon, Walmart, Well Fargo et Chase.

Il est important de noter que les classements de Brand Finance ne mesurent pas directement les revenus ou les bénéfices réels de chaque marque pour une année donnée, mais se concentrent plutôt sur leur propre système pour découvrir la valeur d’une marque.