15 à 20% des utilisateurs d’iPhone proviennent d’Android

Les utilisateurs qui ont acheté des smartphones Android récents et qui choisissent de passer à l’écosystème Apple optent principalement pour l’iPhone 8 et 8 Plus, sur la base d’un nouveau rapport publié par Consumer Intelligence Research Partners.

Les données ont été recueillies au cours du trimestre fiscal clos le 31 mars 2018 et sont basées sur un sondage auprès de 2 000 clients américains qui ont acheté un iPhone pendant cette période. Le CIRP estime qu’entre 15 et 20% des acheteurs de nouveaux iPhones proviennent d’Android. En termes de choix, ces “switchers” préfèrent l’iPhone 8 et 8 Plus (40%), et dans une moindre mesure l’iPhone 7/7 Plus (25%) et l’iPhone 6s/6s Plus (12%).

Généralement, les utilisateurs d’Android qui passent à iOS ont tendance à acheter le modèle « Plus », probablement parce qu’ils sont habitués à des écrans plus grands. En outre, il existe une certaine prévalence même pour les modèles plus anciens tels que l’iPhone 7, l’iPhone 6 ou l’iPhone SE par rapport à ceux qui ont déjà un appareil Apple. Selon le CIRP, tout cela est logique parce que les propriétaires qui possèdent déjà un iPhone ont tendance à toujours acheter le dernier modèle.

Par exemple, les utilisateurs d’Android ont acheté beaucoup plus d’iPhone SE que ceux qui avaient déjà un smartphone Apple (deux fois plus). À l’autre bout du spectre, les switchers Android ont acheté beaucoup moins d’iPhone X que d’utilisateurs Apple (la moitié, en termes de pourcentage).

Le CIRP rappelle également les données de 2017, où le taux de fidélité des utilisateurs d’Android au système d’exploitation était de 91%, comparativement à 86% des utilisateurs d’iOS.

Entre autres choses, Apple a également lancé une campagne de marketing destinée aux utilisateurs d’Android, dans laquelle ils montrent tous les avantages de l’iPhone et d’iOS, ce qui a probablement inciter les utilisateurs à switcher vers son écosystème.