Interview : Tim Cook s’exprime sur l’immigration, la vie privée et les droits de l’homme

Le PDG d’Apple Tim Cook a été interviewé par Adam Lashinsky de Fortune pour discuter de l’éducation, de la vie privée, des droits de l’homme et de l’immigration, et pour expliquer pourquoi Apple a adopté une position ferme sur ces questions.

Selon Cook, Apple a toujours parlé de « changer le monde » et ce n’est pas quelque chose qui peut arriver « quand vous vous taisez », même s’il n’y a pas de directives spécifiques que l’entreprise suit pour décider comment et quand intervenir sur des sujets plus politique :

« Nous avons toujours dû faire face au changement du monde et il m’est apparu il y a quelques années que vous ne le faites pas en restant calme et tranquille sur les choses importantes. Pour nous, c’était le problème principal. Il n’y a pas de formule pour décider quand parler et quand ne pas le faire. Qu’est-ce que je pense ? Je ne veux pas qu’Apple soit une autre tête parlante. Nous devrions parler seulement quand nous avons des connaissances spécifiques pour apporter un certain sujet.

Pouvons-nous le faire ? Avons-nous le droit et les compétences pour parler de ce problème ? Il ne suffit pas d’être une excellente entreprise pour pouvoir parler. Nous y pensons chaque fois, et cela signifie pour nous que nous parlons généralement d’éducation, de respect de la vie privée, de droits de l’homme, d’immigration et d’environnement parce qu’il y a des compétences et des points de vue qui peuvent être considérés comme acquis. Incorrect, mais néanmoins c’est un point de vue que nous pouvons partager. »

Cook a poursuivi en disant que les entreprises ne devraient pas seulement faire face à des choses commerciales :

« Les affaires pour moi ne sont rien de plus qu’une collection de personnes et si les gens ont des valeurs – et je maintiens qu’ils devraient toujours en avoir – alors les entreprises de vulgarisation auront des valeurs. Nous ne devons jamais faire de déclarations qui ne sont pas cohérentes avec ce que nous faisons, mais en même temps, ne rien dire sur des sujets importants peut être effrayant et contre-productif.

Par exemple, Apple a parlé d’immigration parce que l’entreprise emploie beaucoup d’immigrants. Nous avons plus de 300 personnes dont les droits sont garantis par le DACA et je veux me battre pour eux. Apple a également plusieurs milliers d’employés qui ont un visa H1B et qui pourraient bientôt être dans les limbes de la nouvelle carte verte voulue par le gouvernement, mais nous devons toujours nous battre car tout cela affecte de vraies personnes qui ont de vrais sentiments. »

En ce qui concerne la diversité, Apple « a beaucoup de gens différents de différents endroits, sans aucune forme de discrimination ». Pour Cook, la diversité est une force et un autre sujet qui lie toute l’entreprise. Au sujet des droits de l’homme, Tim Cook a de nouveau critiqué le comportement du gouvernement qui séparait les enfants des parents mexicains qui avaient illégalement traversé la frontière : « Maintenant, la situation change, mais les droits de l’homme signifient traiter tous les les gens avec dignité et respect. »

Cook a réitéré qu’Apple n’entrera jamais en politique : « Nous parlons de sujets qui nous intéressent beaucoup et dont nous pouvons parler parce qu’ils nous touchent directement, mais nous n’entrerons pas en politique et nous ne donnerons aucun dollar à aucun candidat actuel ou futur. Nous pouvons discuter de la protection de la vie privée, de l’immigration, de la réforme de la fiscalité des entreprises et des politiques de réforme fiscale. Mais ce sont des sujets qui sont directement liés à notre nature et je pense que toutes les grandes entreprises doivent y faire face. »

Pour la protection de la vie privée, Cook a déclaré que la vision d’Apple sur ce sujet est née de ses valeurs et que son modèle d’affaires a donc été conçu pour respecter ces valeurs :

« Nous nous sommes concentrés sur la vie privée quand personne ne s’en souciait. Nous n’avons pas été en mesure de comprendre immédiatement les détails spécifiques, mais nous avons perçu que la construction d’un profil détaillé des personnes aurait probablement causé des dommages importants au fil du temps, tels que l’utilisation abusive de ces données. Nous pensons que les gens n’ont pas encore une vision complète de qui a quoi, et quelle part de leur vie a été ouverte aux entités commerciales et aux organismes publics. »

Sur Apple News, Tim Cook défendant le récent choix d’inclure des nouvelles consacrées aux élections de mi-mandat aux États-Unis, juste pour s’assurer des sources de ces nouvelles et éviter les fake news. Cook a réitéré qu’Apple se concentre principalement à s’assurer que les utilisateurs lisent un contenu objectif et véridique : « Nous voulons avoir du contenu intéressant sur Apple News et nous voulons éviter le risque de fake news. Il y a des sources plus conservatrices et plus libérales, mais toujours avec des nouvelles objectives et qui respectent les différents points de vue. »

L’interview est ensuite arrivée sur la fonctionnalité Screen Time d’iOS 12 (Temps d’écran), Cook expliquant comment Apple n’a jamais voulu que les gens utilisent trop leurs produits. Il dit que, grâce à Screen Time, il a réduit l’utilisation de l’iPhone, notamment en ce qui concerne la gestion des notifications :

« Nous voulons que tout le monde sache combien de temps ils passent sur leur iPhone, afin d’éviter une utilisation excessive de l’appareil. Clairement, une fois cette information reçue, chacun est libre de faire ses choix. »

Enfin, Tim Cook a confirmé une série d’investissements à long terme aux États-Unis d’ici dix ans, pour la création de nouvelles usines, campus et emplois.