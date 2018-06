La Spigen Classic C1 donne un look rétro à l’iPhone X

Spigen revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec une toute nouvelle coque, la Spigen Classic C1 pour iPhone X. L’accessoiriste a en effet souhaité rendre un bel hommage captivant à deux des produits les plus emblématiques de l’histoire d’Apple, à savoir à l’iMac G3 et à l’iPhone 2G, le précurseur qui a permis de créer la grande révolution de la téléphonie mobile.

Pour rappel, cette nouvelle série de coques a fait l’objet d’une campagne de financement via Indigogo il y a quelques semaines, qui a évidemment rencontré un grand succès. Le succès est évidemment dû à deux designs historiques que Spigen a décidé de remettre au goût du jour avec les nouvelles coques Classic C1 et Classic One (argent/noir) :

Conception et matériaux

Spigen singe là de vraies jolies protections avec design inspiré de l’historique tout-en-un, célèbre non seulement pour ses performances, mais aussi pour ses lignes et ses couleurs vives. Nous avons reçu trois modèles = bleu/blanc, blanc/bleu et argent/noir. Les deux premières rappellent l’iMac G3, tandis que la seconde est un clin d’œil au premier iPhone sorti en 2007.

Vous remarquerez que Spigen a poussé le détail assez loin sur la Classic C1 en laissant entrevoir les composants qui constituent la partie caoutchouc où vient se loger l’iPhone X. Grâce aux deux éléments transparents bleu et blanc, on a l’impression de voir l’intérieur de l’iPhone X mais à la manière de l’iMac G3. Le résultat est vraiment très réussi.

Sur la Classic C1, on peut lire le fameux message « Hello again » qu’Apple a utilisé à l’époque. Sur la Classic One, Spigen a inscrit « 10th Anniversary Limited Edition » à l’occasion des 10 ans de la gamme iPhone. Bien que Spigen est marqué « Limied Edition » sur les trois coques, on ne sait pas si la production est réellement limitée. De toute façon, cela n’enlève rien à ces belles protections qui auront ravir les fans absolus d’Apple.

Si les Classic C1 et One ont en effet de quoi séduire son monde, elles sont aussi parfaites pour garder votre iPhone en toute sécurité. À ce propos, il est important de dire qu’elles profitent de matériaux éprouvés par les forces américaines, autant vous dire que plusieurs chutent ne suffiront pas à venir à bout de votre appareil et encore moindre à ces coques.

Pour joindre chaque éléments, il suffit de glisser les deux parties en plastique dans les rails spéciaux creusés dans la coque en caoutchouc, puis de les accrocher ensemble. Le résultat final saura sans aucun doute vous captiver vous mais aussi votre entourage. Votre iPhone ne passera sûrement pas inaperçu avec un tel design.

Si ces coques offrent un nouveau look à votre machine, elles auront également tendance à lui donner un peu de surpoids (45g) avec une taille plus imposante surtout ressentie dans une poche de jean. Le poids de la coque n’est pas énorme, c’est plutôt l’épaisseur qui peu gêner certains d’entre vous…sachez que ce n’est pas notre cas, on s’y habitue très vite, surtout avec un aussi beau design.

Conclusion

Les nouvelles couvertures Spigen Classic C1 sont certainement intéressantes, différentes et avec un impact visuel très attrayant. Le poids et les dimensions finales de l’appareil sont toutefois un aspect à prendre en compte en fonction de la taille de la paume de la main et du pantalon que vous portez habituellement.

Au niveau des prix, ils varient entre 19,99 euros pour la classique One inspirée de l’iPhone 2G à 39,99 euros pour la variante classique C1 disponible dans les couleurs bleu, rouge, graphite, vert et blanc. Le prix est certainement un aspect à prendre en considération mais nous sommes sûrs que ce design si particulier devrait retenir toute votre attention. Ces coques sont déjà disponibles à la vente sur Amazon, mais des variantes pour iPhone 8 et iPhone 8 Plus devraient également être disponibles le mois prochain.

› Spigen Classic C1 10th Anniversary Special/Limited Edition – pour iPhone X (2017) [Bleu/Blanc] : 39,99 €

› Spigen Classic C1 10th Anniversary Special/Limited Edition – pour iPhone X (2017) [Blanc/Bleu] : 39,99 €

› Spigen Classic C1 10th Anniversary Special/Limited Edition – pour iPhone X (2017) [Blueberry] : 39,99 €

› Spigen Classic C1 10th Anniversary Special/Limited Edition – pour iPhone X (2017) [Ruby] : 39,99 €

› Spigen Classic One 10th Anniversary Special/Limited Edition – pour iPhone X (2017) [Argent/Noir] : 19,99 €