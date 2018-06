iOS 11.4 provoque le bug de « l’appareil photo noir » sur iPhone

Ces derniers jours, les rapports augmentent d’un nouveau problème sur iOS 11.4 lié au fonctionnement de la caméra. Depuis la mise. jour, plusieurs utilisateurs rapportent avoir en effet un bug avec l’application Appareil photo.

Dès le lancement de l’application, l’utilisateur se retrouve devant un écran noir, sans aucun aperçu. Et si ce n’est pas ce souci, il y a aussi celui où l’aperçu est instable et tremble. Heureusement, le bug est intermittent et la plupart du temps il n’y a pas de problèmes, mais se retrouver avec une caméra inutilisable n’est pas vraiment agréable.

Ce problème d’iOS 11.4 semble se présenter davantage sur les iPhone 6, iPhone 6s et iPhone 7, en plus d’un autre bug lié la batterie et son autonomie.

