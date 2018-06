Mises à jour de GarageBand et Final Cut Pro avec support du drone DJI Inspire 2

Voilà une bonne nouvelle pour les utilisateurs de GarageBand et Final Cut Pro, les deux applications ont reçu chacune une mise à jour intéressante.

Du côté de GarageBand pour Mac, Apple n’a pas radine sur les nouveautés, les utilisateurs vont pouvoir s’adonner à cœur joie à la création de musiques. Parmi les nouveaux contenus, on trouve 2 nouveaux batteurs, des cours téléchargeables gratuitement, 1 000 nouvelles boucles, 400 effets et plus encore.

Voici le détail de cette version 10.3 :

2 nouveaux batteurs jouant aux balais dans des styles aux influences roots et jazz

Cours téléchargeables gratuitement pour apprendre à jouer des hits au piano et à la guitare avec les artistes qui les ont rendus célèbres

1 000 nouvelles boucles dans les styles électroniques et urbains, comme le reggaeton, la Future Bass et le rap décontracté

400 effets sonores d’animaux, de machines et de voix

Jouez et enregistrez avec des instruments traditionnels chinois et japonais (guzheng, koto et taiko)

Ajoutez des sons classiques à vos morceaux grâce à 5 patchs de Mellotron vintage

Meilleure compatibilité avec GarageBand pour iOS

Améliorations de la stabilité et correction de bogues

› Télécharger GarageBand pour Mac gratuitement sur le Mac App Store

Final Cut Pro a également reçu une mise à niveau spécialement pour ceux qui utilisent le drone DJI Inspire 2.

Voici les nouveautés de la version 10.4.3 :

Prise en charge du visionnage et du montage de fichiers ProRes RAW à partir du drone DJI Inspire 2 avec le réglage DJI D-Log

Suppression corrigée des fichiers de rendu inutilisés d’un plan composé dans le navigateur

Correction d’un problème provoquant l’importation de fichiers vidéo Panasonic P2 avec des canaux audio fusionnés

› Télécharger Final Cut Pro sur le Mac App Store : 329,99 €