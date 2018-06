🔥Promos : AirPods à 149€, GoPro Hero 4 à 180€, Bose SoundTrue Ultra à 69€ et plus

Retrouvez aujourd’hui sur Amazon, Darty, Gearbest et à la Fnac une nouvelle liste de produits en promo tels que les AirPods à 149€, la GoPro Hero 4 à 180€, les écouteurs Bose SoundTrue Ultra à 69€ et plus. De plus, la Fnac propose en ce moment -10% de réduction immédiate sur une sélection de MacBook et iMac.

› AirPods écouteurs sans fil (Bluetooth, Lightning) – Blanc : 149,69 € au lieu de 179 €

› Yofew support pour Apple Watch / Airpods / iPhone 7 / iPad en aluminium : 33,99 € au lieu de 105,64 €

› GoPro Hero 4 Silver : 180 € au lieu de 299,99 €

› Yobola Écouteurs Bluetooth 4.1 (étanche – réduction du bruit) – 11 heures d’autonomie en Musique – Noir : 19,99 € au lieu de 119 €

› Écouteurs Bose SoundTrue Ultra : 69,99 € au lieu de 129,99 €

Et toujours

› Smartwatch Xiaomi Amazfit 2 : 147,89 € au lieu de 209 €

› Sony DSC-RX100 IV Appareil Photo Expert Large Capteur 1” CMOS Exmor RS, 20,1 Mpix, Optique Lumineuse, Viseur Intégré, 4K : 639 € au lieu de 1200 €

› Jaybird X3 – Ecouteurs sport Bluetooth sans Fil compatibles iOS et Android – Rouge : 87,99 € au lieu de 129 €

› Ultimate Ears WONDERBOOM Enceinte Bluetooth, Waterproof avec Connexion Double : 69 € au lieu de 99,99 €

› Ultimate Ears BOOM 2 Enceinte sans fil/Enceinte Bluetooth (Waterproof et Antichoc) – Blanc Nuage : 99 € au lieu de 199 €

› Ultimate Ears MEGABOOM Enceinte Bluetooth/Enceinte sans fil (Waterproof et Antichoc) – Obsidian : 149 € au lieu de 299 €

› Google Home Mini Assistant Vocal Gris : 49,99 € au lieu de 59,99 €

› La paire de Google Home Mini Assistant Vocal Gris : 79,99 € au lieu de 119,98 €

› Clé USB 4-en-1 Universal de 32 Go – Type-C – Lightning – Micro USB – QARFEE : 25,99 € au lieu de 50 €

› Fitbit Charge 2 : 119 € au lieu de 159 €

› DINTO Chargeur à Induction sans fil 2 en 1 Chargeur Portable avec Type-C,Micro USB et sans fil Entrée, Batterie 10000mAh : 24,98 € au lieu de 29,98 €

› GoPro HERO+ LCD : 149,99 € au lieu de 199,99 €