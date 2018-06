Apple explique pourquoi elle déconseille le Jailbreak

Apple a toujours considéré le Jailbreak comme une pratique absolument interdite sur iPhone et iPad, et maintenant la société a mis à jour sa page de support pour expliquer pourquoi ce type d’opération est absolument déconseillé.

Sur cette page mise à jour le 15 juin, Apple explique quels sont les effets secondaires possibles du Jailbreak sur iPhone et iPad. Il est clair qu’Apple ne souhaite pas que ses utilisateurs soient tentés par le jailbreak. Pour autant, il faut savoir que le jailbreak apporte de nombreuses fonctions qui manquent réellement à iOS. D’ailleurs, certaines nouveautés iOS ajoutées au fil des mises à jour, ont d’abord vu le jour sous forme de tweaks sur Cydia. On se demande même si Apple s’en est pas tout simplement inspirée pour améliorer l’expérience iOS… En tout cas, beaucoup en sont convaincus.

Voici les risques auxquels vous vous exposez en faisant le jailbreak de votre iPhone/iPad, selon Apple :

Failles de sécurité : Jailbreaker votre appareil élimine les couches de sécurité conçues pour protéger vos informations personnelles et votre appareil iOS. Lorsque cette sécurité est supprimée de votre appareil iOS, les pirates peuvent voler vos informations personnelles, endommager votre appareil, attaquer votre réseau ou introduire des logiciels malveillants, des logiciels espions ou des virus.

Instabilité : Des plantages fréquents et inattendus de l’appareil, des plantages et des blocages d’applications intégrées et d’applications tierces, ainsi que la perte de données.

Autonomie de la batterie raccourcie : Un logiciel pirate provoque une décharge accélérée de la batterie qui raccourcit le fonctionnement d’un iPhone, iPad ou iPod touch sur une seule charge de batterie.

Voix et données non fiables : appels interrompus, connexions de données lentes ou non fiables et données de localisation retardées ou inexactes.

Interruption de services : Des services tels qu’iCloud, iMessage, FaceTime, Apple Pay, Visual Voicemail, Météo et Stocks ont été perturbés ou ne fonctionnent plus sur l’appareil. En outre, les applications tierces qui utilisent le service de notification push Apple ont eu des difficultés à recevoir des notifications ou à recevoir des notifications destinées à un autre périphérique piraté. D’autres services basés sur le push tels qu’iCloud et Exchange ont rencontré des problèmes de synchronisation des données avec leurs serveurs respectifs.

Incapacité à appliquer les mises à jour logicielles futures : Certaines modifications non autorisées ont causé des dommages à iOS qui ne sont pas réparables. Cela peut entraîner la désactivation permanente de l’iPhone, de l’iPad ou de l’iPod touch piraté lors de l’installation d’une future mise à jour iOS fournie par Apple.

Il y a donc des avertissements qui se réfèrent en réalité à des situations qui affectent souvent les appareils jailbreakés. D’autres points sont un peu exagérés, mais l’intention d’Apple est de décourager autant que possible la pratique du Jailbreak sur iPhone, iPad et iPod touch.

En outre, à la fin de l’article, Apple réitère que l’assistance se réserve le droit de refuser les services de garantie sur les appareils modifiés qui violent les termes du contrat. Rien de particulièrement nouveau, mais Apple a probablement remarqué que la communauté jailbreak semble revivre une seconde jeunesse.