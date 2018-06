Tropico arrive sur iPad plus tard cette année !

Feral Interactive annonce aujourd’hui que Tropico sera publié sur iPad plus tard cette année. Basé sur la série acclamée initialement publiée par Kalypso Media, Tropico pour iOS a été repensé et développé pour mobile par Feral, et arrivera sur iPad comme un jeu premium sans achats in-app.

En tant qu’El Presidente, dirigeant de Tropico, une île insulaire riche en ressources naturelles, les joueurs construiront l’infrastructure de leur île et géreront son économie tout en équilibrant les demandes de ses nombreuses factions politiques. En dirigeant tous les aspects de la vie insulaire, les joueurs peuvent transformer Tropico en une métropole industrielle, un paradis de vacances, un état policier, ou les trois !

Entièrement adapté et optimisé pour la tablette, Tropico propose des commandes tactiles intuitives et une interface utilisateur conviviale qui simplifie la construction de monuments, le développement de l’île et l’admiration des artistes.

 

« Avec son savoureux mélange de stratégie et d’humour ironique, la série Tropico a toujours été un favori des joueurs de bureau et de console » , a déclaré David Stephen, directeur général de Feral Interactive. « Re-imaginer son gameplay pour mobile a été très amusant ; Nous sommes enthousiasmés par les résultats et nous sommes ravis de l’apporter sur iPad. »

« Nous sommes ravis de travailler avec Feral Interactive pour étendre encore l’IP Tropico aux joueurs iPad à travers le monde », a déclaré Marcus Behrens, directeur de la publication mobile chez Kalypso Media. « Tropico a conquis le cœur et l’imagination de millions de joueurs au cours de ses 17 ans d’histoire et cette transition vers la tablette amène la marque dans un tout nouveau voyage passionnant. »