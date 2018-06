Adobe Scan convertit désormais les cartes de visite en contacts

Adobe Scan a reçu une mis à jour avec une nouvelle fonctionnalité intéressante qui lui permet désormais de faire la conversion rapide des cartes de visite en contacts.

L’application en question prend désormais en charge une nouvelle fonctionnalité AI qui permet aux utilisateurs de convertir rapidement des cartes de visite en cartes de contact pour une disponibilité immédiate sur leur smartphone. C’est donc une fonctionnalité plutôt pratique qui simplifie de nombreuses opérations courantes parmi les utilisateurs professionnels.

Nous nous rappelons également que Adobe Scan transforme l’iPhone en un scanner portable qui reconnaît automatiquement le texte en utilisant la technologie OCR. Vous pouvez ensuite facilement convertir des feuilles papier telles que des reçus, des notes, des images, des documents commerciaux et des documents dans un document Adobe PDF dont le contenu peut être réutilisé.

L’opération est simple, car l’application, en utilisant l’appareil photo de l’iPhone, est capable de détecter automatiquement les bords et d’augmenter la netteté du texte. Une fois la photo prise, le document papier est numérisé en PDF. Les images peuvent également être prises à partir de la bibliothèque iOS et vous pouvez afficher les vignettes, recadrer l’image, la faire pivoter et ajuster la couleur. La conversion en Adobe PDF de haute qualité vous permet de déverrouiller le contenu à l’aide de la reconnaissance automatique du texte.

› Télécharger Adobe Scan gratuitement sur l’App Store