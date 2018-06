Le nouveau spot publicitaire LG qui cible l’iPhone

Les ventes de smartphones LG sont en baisse, malgré le lancement du G9 ThinQ il y a quelques semaines. Pour convaincre les utilisateurs d’acheter cet appareil, la société a lancé une campagne de marketing qui cible les utilisations d’iPhone.

Le nouveau spot dédié au LG G7 THINQ met en vedette l’actrice Aubrey Plaza, ainsi que d’autres personnes qui utilisent le smartphone Android pour essayez de convaincre un utilisateur d’acheter le nouvel appareil LG. Bien que la pub ne fasse pas explicitement référence à l’iPhone, LG ne laisse pas de place au doute. Dans ce spot, la pauvre personne à convaincre est surnommée « Dongle Boy », se référant au fait que pour écouter de la musique sur iPhone avec un casque normal vous avez besoin d’utiliser un adaptateur.

 

LG parle également d’une faible autonomie de la batterie, d’un ralentissement du système d’exploitation et de mises à jour correctives continues.L’annonce fait peu pour montrer les caractéristiques du ThiniQ, et se concentre plus que tout sur la critique de ceux qui utilisent d’autres smartphones.

À la suite de l’exemple de Samsung, par conséquent, LG vise également un marketing agressif qui cible la concurrence. Avec Samsung, les résultats n’étaient pas passionnants…Cela risque de se produire aussi pour LG.