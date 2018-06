iOS 12 bêta 2 lève le voile sur quatre nouvelles Apple Watch

2018 sera apparemment une année bien remplie pour Apple. Alors que trois modèles sont attendus cet automne, la seconde bêta d’iOS 12 tout juste sortie révèle des références à quatre nouvelles Apple Watch, probablement la Série 4.

Dans le détail, les références sont Watch4,1, Watch4,2, Watch4,3 et Watch4,4 (contre Watch3,1, Watch3,2, Watch3,3 et Watch3,4 pour la Série 3 actuelle), en plus des références références MTUD2, MTUK2, MTX92 qui là encore ne laissent pas de doute possible à l’arrivée d’une Apple Watch 4.

À titre de rappel, la future Apple Watch 4 pourrait avoir droit à un écran 15% plus, des bords plus fins, à une meilleure autonomie, et peut-être même de nouvelles fonctionnalités liées à la santé (Lire : L’Apple Watch bientôt capable de surveiller les symptômes de la maladie de Parkinson).

La réponse se fera attendre jusqu’à l’automne prochain en même temps que la présentation des nouveaux iPhone 2018.