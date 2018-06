Westworld, le jeu officiel bientôt sur l’App Store !

La dynamique de la merveilleuse série télévisée Westworld, basée sur le film du même nom en 1973, a toujours été considérée comme parfaite pour un jeu vidéo et ce n’était qu’une question de temps avant que tout cela n’arrive vraiment.

Warner Bros. et HBO ont annoncé l’arrivée sur l’App Store du jeu officiel Westworld, qui sera lancé le 21 juin. Les joueurs prendront le rôle d’un employé du Delios Trainee avec accès au DPTS (Delos Park Training Simulation). Votre objectif est d’augmenter votre expérience jusqu’à ce que vous preniez plusieurs décisions, y compris le soin des invités, l’IA des robots, et bien plus encore.

Le joueur sera responsable de former les employés et de créer des histoires pour les invités du parc. Il y aura différents aspects moraux qui seront basés sur les choix du joueur.

Westworld présentera plusieurs endroits familiers pour ceux qui ont vu la série télévisée, comme les différentes saloons, Escalante, Ranch Abernathy, Pariah, Ford Cottage et Las Mudas, ainsi que des personnages comme Theresa May, Dolores et le Dr Robert Ford. Le jeu pourrait donc être une sorte de Shelter, mais avec une dynamique encore plus profonde.

Le jeu sera disponible sur l’App Store à partir du 21 juin.