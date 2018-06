PUGB Mobile est mis à jour avec la vue à la première personne et le Royale Pass

Mise à jour importante pour PUGB Mobile, l’un des jeux les plus téléchargés de ces dernières semaines. Parmi les nombreuses innovations, la vue à la première personne est désormais disponible.

PUBG est un jeu de survie avec la participation maximale de 100 joueurs par match, parachuté sur une île que vous devez explorer pour trouver des armes et de l’équipement pour survivre et éliminer tous les adversaires. Il y a une zone de sécurité qui diminue son rayon de plus en plus au fil du temps, forçant ainsi les conflits entre joueurs. Seul le dernier joueur restant en vie gagne la partie.

Le Royale Pass vous permet de gagner des points et d’augmenter le rang de votre personnage en accomplissant des missions quotidiennes et hebdomadaires. En complétant ces missions, vous aurez également des caisses supplémentaires et vous pourrez débloquer des prix en plus en augmentant votre rang dans le Royale Pass. Alternativement, vous pouvez acheter des rangs pour augmenter la portée dans le col du Roual, sans avoir à effectuer les missions quotidiennes et hebdomadaires. Les rangs payées débloquent également des missions élites qui vous permettent de gagner encore plus de points et plus de prix.

L’autre grande nouveauté est la vue à la première personne, qui vous permet d’avoir un œil différent sur le jeu, sans perspective à la troisième personne. La mise à jour apporte également de nouveaux contenus pour les personnages, de nouveaux résultats d’après-match, une discussion vocale améliorée et la possibilité de faire taire des amis de votre équipe. Le nouveau mode arcade Mini Zone est également présent, dans lequel vous jouez avec 100 joueurs sur une carte plus petite.

Voici toutes les nouveautés de la version 0.6.0 :

Royale Pass

– Un tout nouvel ajout !

– La Saison 1 du Royale Pass débute à la mi-juin. Il sera disponible à l’achat pour l’ensemble des joueurs.

– Terminez des missions quotidiennes et hebdomadaires pour remporter des points et augmenter votre rang. Vous recevrez des caisses supplémentaires en réalisant un certain nombre de missions chaque semaine.

– Atteignez un nouveau rang Royale Pass pour débloquer des récompenses. Les joueurs ayant un emploi du temps très chargé ont la possibilité d’acheter des rangs directement et de déverrouiller les récompenses.

– Une version élite du Royale Pass est également disponible. Des missions d’élite seront débloquées une fois le Royale Pass élite acheté, celles-ci vous permettent de gagner davatange de points et de recevoir des récompenses supplémentaires pour chaque rang.

Vue à la 1re personne

– Mode de jeu en vue à la première personne ajouté au mode Classique.

– Ce mode de jeu dispose d’un système d’échelon qui lui est propre.

Mini-zone

– 100 joueurs, une carte aux dimensions réduites, 3 fois plus de ressources et de largages aériens !

Finitions d’arme

– Motifs de finition d’arme nouvellement intégrés au jeu.

– De nouvelles finitions peuvent être obtenues dans le jeu et équipées à vos armes.

Finitions d’avion

– Motifs de finition d’avion nouvellement intégrés au jeu.

– Le joueur ayant atteint le plus haut rang Royale Pass en match se réserve le droit de modifier la finition de l’avion avant le parachutage.

Armurerie

– Prévisualisez toutes les armes du jeu depuis cette interface, équipez des accessoires et consultez leurs propriétés.

Pistolets

– Les pistolets ont désormais un emplacement dédié sur l’interface de combat et dans le paquetage.

Système vocal

– Les joueurs peuvent maintenant rendre leurs coéquipiers muets.

– Optimisation des fonctions de chat vocal en match.

Garantie d’échelon

– Un système de garantie a été ajouté au jeu afin de protéger les joueurs contre les rétrogradations.

Personnages

– Ajout de personnages asiatiques

– Ajout de profils joueurs

– Ajout d’emotes joueurs pour plus de possibilités d’interaction. Des emotes additionnels sont disponibles depuis le Royale Pass.

Liaison aux réseaux sociaux

– Les joueurs peuvent désormais lier leur compte à un réseau social supplémentaire, pour un total de deux maximum.

Cartes de salon

– Ajout de cartes de salon, à utiliser pour créer des salons. Obtenez-les via le Royale Pass.

Boutique

– Ajout de parachutes, finitions d’arme, avatars, cadres d’avatar et autres nouveaux objets.

– Les objets peuvent être maintenant envoyés en cadeau à vos amis.

Divers

– Ajout d’un écran de résultats de carrière

– Ajout d’une fonction de personnalisation de personnage accessible depuis l’écran de votre profil.

– Ajout de différents effets sonores pour le gagnant et le second joueur en fin de partie.

– Ajout d’un rappel sonore pour les 5 secondes précédant l’embarcation en avion.

– Ajout d’une fonction de marquage pour le chat rapide. Les joueurs peuvent maintenant marquer les lieux de ravitaillement ou les zones dangereuses.

– Les informations d’interface utilisateur et de sensibilité sont désormais sauvegardées localement.

– Ajout d’une boutique pour la conversion de fragments argentés en tenues.

– Ajout d’effets sonores d’arrière-plan pour certaines zones, tels que le bruit des vagues lorsque vous êtes situé à proximité de la mer.

– Nouvelles options de personnalisation de boutons.

– Carte Miramar ajoutée au mode Arcade.

Résolutions/améliorations

– Les véhicules n’infligent plus de dégâts aux coéquipiers.

– Animations de jets, effets d’explosion de grenade et de fumigène améliorés.

– Les bugs affectant la lunette x8 et la caméra véhicule en mode spectateur ont été résolus.

– Voix saccadées en mode chat et bugs de déconnexion de casques Bluetooth résolus.

– Effets sonores de véhicule et d’interface utilisateur améliorés.

– Mixage du son amélioré pour le tir des armes à feu en intérieur.

› Télécharger PUBG Mobile gratuitement sur l’App Store