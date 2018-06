Trump rassure Tim Cook : « Pas de droits sur l’iPhone »

Selon le New York Times, le PDG d’Apple, Tim Cook, a joué un rôle diplomatique important auprès du président Trump, réussissant à faire quelques promesses et apaiser les relations de plus en plus tendues entre les États-Unis et la Chine.

L’analyse publiée par le New York Times montre que, tout au long de l’ère Trump, Tim Cook « devait se comporter comme le meilleur technologue du secteur technologique ». Par exemple, Cook a récemment rencontré le président Trump dans le bureau ovale le 25 avril, pour appeler à une « approche plus calme et plus placide aux relations commerciales avec la Chine ».

Aussi grâce à cette attitude diplomatique, le Times rapporte que l’administration Trump a promis à Cook que, malgré les droits de douane sur certains produits chinois, ces restrictions ne seront pas étendues à l’iPhone.

Parmi les exemples du New York Times, il est fait référence aux compétences diplomatiques de Tim Cook qui, d’une part, a ouvertement loué la réforme fiscale souhaitée par Trump, et d’autre part fait pression sur le président pour adoucir le ton dans le cadre de cette guerre commerciale avec la Chine.

Le Times ne précise pas si la promesse de ne pas appliquer les droits sur l’iPhone a été faite lors de la dernière réunion à la Maison Blanche ou à un autre moment, mais Tim Cook a certainement obtenu un gain de cause. Le risque était qu’Apple aurait dû payer des droits pour importer l’iPhone aux États-Unis, puisque toute la production est faite en Chine.

Le PDG d’Apple a également maintenu de bonnes relations avec la Chine, grâce à plusieurs voyages et rencontres avec d’importants représentants du gouvernement, qui se sont vu promettre des investissements de plus en plus ciblés dans le pays.

Les efforts d’Apple sont essentiellement axés sur le maintien de bonnes relations avec les États-Unis et la Chine, en essayant de calmer les luttes commerciales. Tim Cook a un rôle de vrai diplomate.