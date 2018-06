iPhone 2018 : voici les maquettes 3D présentées en vidéo

MacOtakara a publié une nouvelle vidéo où sont présentées les maquettes des trois supposés iPhone de 2018. Parmi eux, il y a la nouvelle version de l’iPhone X avec un écran OLED de 5,8 pouces, celui baptisé iPhone X Plus avec une écran OLED de 6,5 pouces et l’iPhone LCD de 6,1 pouces.

Chacun leur tour, les trois iPhone sont comparés à l’actuel iPhone X et à l’iPhone 8 Plus, de manière à mieux se rendre compte de la différence de taille entre eux. Par exemple, on note que l’iPhone X Plus aura à quelque chose près les mêmes dimensions que l’iPhone 8 Plus, mais avec un écran recouvrant quasiment toute la face avant. Selon les rumeurs, les dimensions devraient être de cet ordre : 157,53 x 77,44 x 7,85 mm, contre 143,65 x 72,03 x 7,69 mm pour le nouvel iPhone X (contre 143,6 x 70,9 x 7,7 mm pour l’actuel iPhone X).

 

Pour l’iPhone LCD, les dimensions devraient être de 150,91 x 75,72 x 8,47 mm. Rappelons que ce modèle serait destiné à être le prochain iPhone d’entrée de gamme dotée d’un seul appareil photo au dos. Son design sera similaire à l’iPhone X avec toujours la présence d’une encoche.

Cette vidéo permet d’avoir quelques indices intéressants sur les prétendus iPhone qu’Apple présentera à l’automne prochain. Les analystes estiment aujourd’hui que les ventes seront partagées entre les modèles OLED et LCD. Apple peut donc s’attendre à un succès de l’iPhone LCD de 6,1 pouces lequel pourrait être commercialisé entre 600 et 800 dollars.