iOS 12, voici comment activer les icônes dans les onglets Safari

Sur iOS 12, il y a une nouvelle fonctionnalité intéressante liée aux onglets Safari. Il est en effet possible de permettre aux icônes d’enrichir l’expérience utilisateur et de rendre la visualisation plus agréable et mieux organisée.

Avec iOS 12, il sera possible d’activer les « favicons » sur iPhone et iPad en mode paysage. Cela ne révolutionnera pas l’expérience de l’utilisateur, mais l’enrichira, la rendant plus complète et adaptée aux utilisateurs qui accordent plus d’attention aux détails.

Fondamentalement, cette fonctionnalité nous permettra d’identifier les onglets sur Safari pas rapidement, lorsque nous avons plusieurs onglets ouverts, avec l’icône en évidence.

Pour activer cela, vous avez besoin d’iOS 12, qui est actuellement en version bêta. Quand cette version sera disponible cet automne, il suffira de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Paramètres

Faites défiler jusqu’à la section Safari

Recherchez les mots « icônes dans les onglets » et activez-le

Voici comme cela se présente dès lors que vous mettez votre appareil en mode paysage :

Il sera évidemment possible de revenir en arrière à tout moment et de désactiver cette fonction comme vous le souhaitez et de revenir à l’ancienne vue.