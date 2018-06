ResearchKit 2.0 sur iOS 12 : nouvelle interface, reconnaissance vocale, lecteur PDF et plus

Apple a partagé plus de détails sur les nouveautés du ResearchKit 2.0 présenté la semaine dernière avec iOS 12. Les nouvelles fonctionnalités comprennent une nouvelle reconnaissance vocale, un nouveau lecteur PDF, une interface utilisateur mise à jour et bien plus encore.

ResearchKit 2.0 a maintenant un tout nouveau look, grâce à une toute nouvelle interface utilisateur plus en phase avec les graphiques iOS. Apple a également mis à jour l’ensemble du framework pour s’adapter aux nouvelles directives du système d’exploitation.

Par exemple, il est maintenant plus facile de voir tous les éléments et les boutons en bas de l’application, grâce à un repositionnement ciblé. La navigation est plus facile et plus rapide. Le module et les formulaires d’enquête ont également été améliorés.

Rappelons que cette plate-forme permet aux médecins et chercheurs de démarrer des études à grande échelle sur des maladies particulières, grâce à la participation de tous les utilisateurs intéressés. Outre la mise à jour de l’interface utilisateur, il existe également de nouvelles fonctionnalités et activités :

PDF Viewer : Les utilisateurs peuvent lire, annoter, créer et partager des documents PDF rapidement.

Reconnaissance vocale : l’utilisateur peut demander de transcrire un discours juste en parler haut et fort, avec la possibilité de changer seulement des parties ou du texte pour décrire une image particulière.

Discours dans le bruit : les chercheurs peuvent évaluer le seuil de réception du bruit des participants à l’étude, en écoutant certains enregistrements qui incluent des phrases et du bruit de fond. Les utilisateurs sont ensuite invités à répéter les phrases entendues et reçues dans leur intégralité.

Audiométrie tonale dBHL : cette activité utilise la méthode Hughson Westlake pour déterminer le niveau de seuil auditif d’un utilisateur dans l’échelle dB HL. Pour faciliter cette tâche, il existe également des données d’étalonnage open source pour AirPods.

Environmental SPL Meter : une tâche qui permet aux développeurs et aux chercheurs d’enregistrer les niveaux de bruit de fond des utilisateurs au cours de leurs activités et de définir leurs seuils pour s’assurer que les utilisateurs se trouvent dans le bon environnement avant de terminer une certaine activité.

Amsler’s Grid : une tâche qui demandera aux participants de tenir le téléphone à une certaine distance de leur visage et de donner des instructions pour fermer un œil ou l’autre. Au fur et à mesure que les participants progressent dans les instructions, une grille est affichée pour permettre aux utilisateurs de voir et de marquer toutes les zones de la grille où ils voient une sorte de distorsion.

Ce sont donc des innovations très importantes, qui élargissent le potentiel de recherche de la plateforme.