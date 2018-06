iPhone OLED ou iPhone LCD ? Voici la production 2018 d’Apple

Le Wall Street Journal a publié des informations intéressantes sur les plans d’Apple pour 2018. Selon les récentes rumeurs, la firme californienne proposera 3 nouveaux appareils à l’automne.

Si vous pensiez initialement que l’entreprise vendrait plus d’iPhone OLED, les choses se présentent différemment : Apple s’attend à vendre autant de nouveaux iPhone LCD que les deux nouveaux iPhone OLED.

Tout cela se traduit par le fait qu’Apple, compte tenu du fait qu’elle vendra également certains des modèles LCD des années précédentes, produira et commercialisera toute une gamme d’appareils LCD et OLED durant les 12 mois suivant la présentation de la nouvelle gamme. À moins de grands changements, Apple devrait garder en vente l’iPhone LCD même pendant toute l’année 2019.

Si l’iPhone “X” LCD de 2018 devrait vraiment être comme les rendus nous le montrent, nous sommes sûrs que ce sera un grand succès et que de nombreux utilisateurs décideront d’acheter ce modèle par rapport aux OLED vendus plus chers. L’iPhone X a poussé le prix moyen de la vente de l’iPhone encore plus haut, mais compte tenu des coûts et du grand succès du modèle en question, la société ne semble pas être en mesure de négocier de bons prix pour l’affichage avec les fournisseurs.