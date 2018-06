Google teste des boutons d’accès pour un itinéraire rapide vers la maison ou au travail

Google facilite la navigation pour aller au travail ou à la maison en utilisant Google Maps. Après avoir enregistré les deux adresses, naviguer vers votre lieu de travail tous les matins est aussi simple que de dire à Google: « Naviguer vers le travail ». Vous verrez rapidement comment le trafic du matin aura une incidence sur vos déplacements. Et à la fin de la journée de travail, une simple commande de « Naviguer vers la maison » vous ramènera chez vous en utilisant la route la plus rapide disponible.

Si dire à Google de naviguer vers votre lieu de travail ou à la maison est tout simplement trop difficile à gérer pour vous, il y a potentiellement de bonnes nouvelles à venir. Google teste des boutons d’accès rapide. Il y aurait une paire de ces boutons sous la barre de recherche ; l’un est intitulé Maison et l’autre Travail. Comme vous l’avez probablement compris, si vous vous rendez au bureau, appuyez sur Travail. Si vous préférez retrouvent chez vous, cliquez sur Accueil. Cela ne peut pas être plus facile ou plus rapide que cela.

Les boutons d’accès rapide sont apparus sur la version bêta de Google Maps. Lorsque nous tapons sur la barre de recherche, les boutons d’accès rapide apparaissent. Comme nous l’avons dit, cette nouvelle fonctionnalité est en train d’être testée par Google et franchement, nous ne pouvons pas voir pourquoi elle ne devrait pas passer le test.

› Télécharger Google Maps gratuitement sur l’App Store