Steam Link proche d’une sortie sur l’App Store ?

Récemment, nous avons parlé à plusieurs reprises du problème de Steam Link, l’application de Valve récemment rejetée par Apple pour violation des consignes de l’App Store.

Pour ceux qui ne connaissent pas Steam Link, il s’agit d’un service qui vous permet de diffuser vos propres titres de bibliothèque Steam du PC/Mac vers des périphériques tiers tels que la boîte propriétaire Steam Link et d’autres appareils tels que les smart TV Samsung.

Apple avait récemment refusé la publication de Valve en raison de la non-conformité de l’application avec les directives de l’App Store concernant les achats via l’application; l’application a d’abord été approuvée, avant d’être ensuite rejetée un peu plus tard. Cependant, une nouvelle mise à jour récente de la version bêta de Steam Link semble finalement mettre fin au problème, rendant ainsi l’application conforme aux directives du magasin. La fonctionnalité de Steam Link qui autorisait les achats d’applications, même à distance, empêchait en effet l’approbation.

L’application est donc maintenant proche de faire ses débuts sur l’App Store, vous permettant de jouer vos titres préférés installés sur PC ou Mac à travers d’autres appareils tels que iPhone, iPad et Apple TV. Évidemment, il n’est pas possible de prédire la date de sortie, mais nous ne pouvons pas exclure que cela ait lieu dès la semaine prochaine, pour le plus grand plaisir de tous les joueurs hardcore.