L’iPhone 3GS est en vente en Corée du Sud !

Dans un mouvement qui a surpris tout le monde, la société sud-coréenne SK Telink va bientôt commencer à vendre des iPhones 3GS neufs.

Les iPhone 3GS ont été récupérés dans un entrepôt et seront disponibles plus tard ce mois-ci dans les magasins SK Telink. Les appareils sont toujours dans leur emballage d’origine et ont été ouverts uniquement pour s’assurer de leur fonctionnement avant la vente.

Il est sûrement étrange de découvrir que dans un mois les ventes de l’iPhone 3GS vont redémarrer dans un pays technologiquement avancé comme la Corée du Sud, puisque ce modèle ne peut être mis à jour que jusqu’à iOS 6. Sans oublier le fait qu’il est maintenant difficile de trouver des accessoires compatibles, puisque l’iPhone 3GS dispose encore du connecteur à 30 broches abandonné depuis sept ans maintenant. Et bien sûr, nombreuses sont les applications, notamment de dernière génération, à ne plus supporter iOS 6.

Pour sûr, il n’y aura pas de problèmes avec les fonctions de base : téléphone, envoyer des messages texte, lire de la musique, lire des e-mails et surfer sur le web. En revanche, le prix sera très intéressant pour un appareil neuf. Il sera en effet vendu à seulement 40 $, parfait pour les collectionneurs d’appareils Apple.