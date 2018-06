Apple Park : des bureaux pour travailler debout, parce que s’asseoir « est le nouveau cancer »

Dans une récente interview, Tim Cook a expliqué que les bureaux Apple Park sont conçus pour permettre aux employés de travailler assis et debout.

En 2015, lors de la présentation de l’Apple Watch, Cook a parlé d’« un nouveau cancer », car de plus en plus de personnes passent la majeure partie de la journée dans la même position, sans jamais se lever :

« Si je m’assois trop longtemps, l’Apple Watch me rappelle que je dois me lever et bouger pendant quelques minutes. Nous avons inclus cet avertissement parce que beaucoup de médecins pensent que s’asseoir est le nouveau cancer de notre temps. Il faut bouger 10 minutes par heure pour éviter tout risque. Il a fallu un peu de temps pour s’y habituer, mais c’est génial. »

C’est précisément pour cette raison que dans le nouveau Apple Park, presque tous les bureaux sont structurés de manière à permettre aux employés de travailler même debout. Les employés sont donc encouragés non seulement à se déplacer et à marcher, mais aussi à travailler sur leurs pieds s’ils le souhaitent.

Pour accompagner les bureaux, Apple a opté pour des sièges Vitra plutôt que les Aeron choisis par la plupart des grandes organisations, en partie parce que l’entreprise ne voulait pas que le personnel soit trop à l’aise pour rester assis pendant de longues périodes.