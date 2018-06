Les traductions hors ligne basées sur l’IA arrivent sur Google Translate

Google Traduction permet depuis longtemps de traduire hors ligne, mais les résultats sont généralement moins bons que les traductions en ligne. Google corrigera bientôt cet aspect, avec de nouvelles options pour télécharger des traducteurs hors ligne basés sur l’intelligence artificielle.

Les traductions hors ligne basées sur l’IA utiliseront la même technologie de traduction neurale que Google utilise pour les versions en ligne, occupant des fichiers entre 35 et 45 Mo localement. Grâce à l’intelligence artificielle, Google garantit que même les traductions hors ligne seront meilleures car l’application est capable de comprendre le contexte de la phrase et de proposer l’alternative la plus valable. Les objectifs de la traduction en ligne ne sont pas encore atteints, mais c’est certainement un premier pas important.

Sachez que les traductions hors-ligne basées sur l’IA seront disponibles sur iOS en 59 langues à partir du 15 juin.

› Télécharger Google Traduction gratuitement sur l’App Store