Apple confirme : iOS 12 va restreindre l’accès aux données même à la police

Dans une note envoyée à AppleInsider, Apple a confirmé que la fonction « mode restreint USB » est activée dans iOS 12. Cette fonction ne gênera pas seulement des criminels, mais aussi l’accès aux données personnelles par des espions et la police.

En ce qui concerne les agents d’application de la loi, Apple explique que la fonctionnalité a été créée pour protéger les propriétaires d’iPhone dans les pays où la police saisit les téléphones sans trop de garanties :

« Chez Apple, nous mettons l’utilisateur au centre de tout de ce que nous concevons, en essayant constamment de renforcer la sécurité sur chaque produit pour aider les clients à se défendre contre les pirates, les voleurs d’identité et les intrusions de divers types dans leurs données personnelles. Nous avons le plus grand respect pour l’application de la loi et nous ne concevons pas nos améliorations en matière de sécurité pour entraver leurs efforts dans l’accomplissement de leur travail. »

Apple a décidé de faire ces améliorations de sécurité dans iOS, après avoir appris l’existence de techniques de craquage utilisées par les criminels et les forces de l’ordre. En particulier, iOS 12 introduit un bouton dans les paramètres qui vous permet de verrouiller complètement le port Lightning après une heure d’inactivité. Pour rendre le port Lightning à nouveau fonctionnel, il est nécessaire de déverrouiller l’iPhone via le code lorsqu’il est connecté à un accessoire USB. Cette limitation inclut également la connexion à iTunes : l’iPhone “verrouillé” ne se synchronise pas tant que le code n’est pas saisi par l’utilisateur et que seule la fonction de chargement reste active.

Grâce à ce paramètre, tous les outils qui profitent de la port Lightning des iPhone ou iPad pour effectuer des attaques de force brute pour trouver le mot de passe requis pour déverrouiller l’appareil, sont désormais bloqués. Cela signifie que des entreprises comme GreyKey ou Cellebrite n’ont pas plus d’un 1 heure, ce qui rend pratiquement impossible de débloquer l’iPhone avec une telle attaque.

Il deviendra donc plus difficile d’accéder aux données stockées sur nos appareils iOS, que ce soit par les cyber-criminels, tant de la part des forces de police à qui ont été confiés à des outils tels que GrayKey. Apple est une fois de plus du côté de la vie privée.