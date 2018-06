Une nouvelle série télévisée Apple racontera l’histoire de la jeune reporter Hilde Lysiak

Apple va bientôt débuter la production d’une nouvelle série dramatique sur Hilde Lysiak, une jeune fille passionnée par le journalisme qui a créé un journal dans sa ville natale à Selinsgrove, Pennsylvanie.

Le journal est appelé Orange Street News et est devenu un réel événement non seulement en Pennsylvanie, mais aussi aux États-Unis. Selon Variety, la série raconte l’histoire de Hilde Lysiak qui déménage de Brooklyn à la petite ville Selinsgrove que son père a laissée derrière lui. Là, la jeune fille a commencé à enquêter sur une affaire d’assassinat que tout le monde en ville avait essayé d’oublier, même son père.

Ses compétences en matière d’enquête ont attiré l’attention des médias nationaux et internationaux. Face aux commentaires négatifs des commentateurs en ligne, Lysiak a riposté en rendant son histoire virale. Aujourd’hui, elle travaille avec de jeunes voix dans le but d’autonomiser la prochaine génération d’influenceurs, d’activistes et de leaders.

La série sera composée de 10 épisodes et sera créé et produit par Dana Fox (connu pour ses œuvres telles que « Ben et Kate », « How to Be Single » et « Couples Retreat ») et Dara Resnik ( « Château », « Shooter » et « Mistresses »).

Apple continue donc de produire de nombreuses séries télévisées dont les diffusions devraient commencer à partir de 2019.