Fortnite compte désormais 125 millions de joueurs un an après le lancement

Le studio Epic Games a profité de l’E3 pour annoncer que Fortnite comptait maintenant 125 millions de joueurs. Pourtant, le jeu a été lancé il y a en moins d’un an, on peut dire que le succès est au rendez-vous, au même titre que Pokémon à son lancement. Espérons toutefois que cela ne sera pas qu’un effet de mode.

À titre de rappel, Fortnite avait passé la barre des 45 millions de joueurs en janvier dernier. Le jeu a donc gagné plus de 80 millions de joueurs en à peine 5 mois. Tencent a d’ailleurs confirmé le mois dernier, en tant qu’investisseur d’Epic, que 40 millions de personnes jouent au jeu une fois par mois.

En même temps, il n’y a rien d’étonnant à ce que Fortnite rencontre un tel succès puisqu’il est à la fois gratuit et accessible sur presque toutes les plateformes majeures, y compris la Nintendo Switch. Et encore, le titre gagnera encore plus de joueurs dès lors que la version Android sera disponible Android. En clair, le potentiel de Fortnite n’est aujourd’hui pas complètement exploité, le meilleur reste à venir pour Epic Games.

La version iOS a le même gameplay, les mêmes cartes et les mêmes contenus mis à jour périodiquement que la version PC et console. Le jeu nécessite une connexion Internet et iPhone 6S / SE, iPad mini 4, iPad Pro, iPad Air 2, iPad avec iOS 11 en 2017 ou plus tard.

› Télécharger Fortnite gratuitement sur l’App Store