Son iPhone X fonctionne encore après deux semaines au fond d’une rivière

Dallas, un jeune chasseur de trésors et youtubeur, a la particularité de trouver énormément d’objets lors de ses plongées. Dans sa dernière vidéo, il explique avoir trouvé un iPhone X dans une rivière – quelle chance !

Après l’avoir démonté, séché avec un sèche-cheveux et placé dans du riz, l’iPhone X a redémarré sans problème, et Dallas a pu retrouver Alissa, la propriétaire, laquelle lui a expliqué avoir perdu son iPhone X deux semaines auparavant. En clair, l’iPhone X a passé près de 15 jours immergé dans l’eau et ne présente aucun dysfonctionnement. Pour rappel, l’appareil a un indice de protection IP67, ce qui signifie qu’il peut résister aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. Plus précisément, il est protégé contre les effets de l’immersion temporaire (jusqu’à 1 m) et pendant 30 minutes.

 

Vous remarquerez que Dallas est plus que chanceux, il trouve de nombreux objets (iPhone X, bague en or 10k, des lunettes Porsche…) dont la valeur est assez importante. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que cela lui arrive, il suffit de voir ses autres vidéos où il trouve des iPhone 7, un caméra GoPro et j’en passe. Au final, on émet un certain doute quant à cette vidéo, cela peut être un fake, histoire de faire des vues – comme savent si bien le faire certains Youtubeurs.

Bon prince, Dallas termine sa vidéo en appelant Alissa pour lui annoncer la bonne nouvelle. On voit ensuite Dallas envoyer l’iPhone X par colis, ainsi que la réception par Alissa qui semble heureuse d’avoir retrouvé son iPhone X qui coûte un bras.

Fake ou pas fake, à votre avis ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.