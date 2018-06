Apple se prépare pour la Coupe du Monde 2018 (Siri, App Store et plus)

Tous les quatre ans, le football devient un peu plus populaire aux États-Unis grâce à la Coupe du monde. Plutôt que de regarder des matchs de base-ball, les bars de tout le pays auront leurs téléviseurs, même si les États-Unis ne se sont pas qualifiés cette fois-ci.

À l’occasion de la Coupe du Monde 2018 qui débutera ce jeudi avec un match entre la Russie et l’Arabie saoudite, Apple a infusé la Coupe du monde dans Siri, l’App Store, iBooks et Podcasts. Les utilisateurs pourront ainsi demander à Siri le score des match en cours et ceux terminés.

Apple dit que Siri sera capable de répondre à des questions comme :

Quand la France joue-t-elle contre l’Australie ?

Quelles équipes sont dans le groupe A ?

Qui est dans l’équipe d’Angleterre ?

Qui a gagné le match Argentine-Islande ?

Siri aura cette connaissance dans les 26 pays où Siri propose normalement les scores sportifs, et d’autres endroits comme le Brésil, la Russie, le Danemark, la Finlande, la Malaisie, la Turquie, la Thaïlande, Israël et les États-Unis.

Au cours du mois, l’App Store célébrera également la Coupe du Monde 2018 en dévoilant les applications et les jeux favoris de certains des joueurs vedettes du football. L’App Store est l’endroit où vous trouverez des applications qui diffuseront certains des matchs. Des jeux tels que FIFA Mobile et PES 2018 seront également disponibles. Et vous recevrez des conseils sur la façon de prendre la meilleure photo de football, et où sur les médias sociaux, vous pouvez trouver d’autres fans de football.

L’application News offrira également une couverture en profondeur de la Coupe du Monde 2018 avec les scores, les horaires et les profils des principaux acteurs. Apple Music aura 32 playlists, une représentant chaque pays du tournoi, et sur iBooks il y aura une « collection éditoriale » appelée The Beautiful Game. Là, vous pouvez lire des biographies, des mémoires et du contenu décrivant des victoires étonnantes, des champions et des héros nationaux.