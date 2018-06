Sarah Herrlinger (Apple) parle d’accessibilité dans une nouvelle interview

À la WWDC 2018, Sarah Herrlinger, directrice principale des politiques et initiatives mondiales sur l’accessibilité, est intervenue dans un épisode du podcast Accessable pour parler de l’accessibilité.



L’interview a été enregistrée dans les studios d’Apple Podcast la semaine dernière au milieu de la WWDC. Dans son discours, Herrlinger a expliqué que l’engagement d’Apple en faveur de l’accessibilité est toujours fort et va se développer à l’avenir :

« L’accessibilité est quelque chose de très important pour nous en tant qu’entreprise. Nous avons une longue histoire d’engagement envers l’accessibilité de nos produits et je pense que nous le ferons de deux autres façons dans le futur. L’un prévoit de mettre au point des technologies d’assistance véritablement novatrices et de s’assurer que nos produits fonctionnent pour tous grâce aux technologies d’assistance de base que nous créons. De plus, nous voulons rendre accessible tout ce que nous faisons pour tout le monde. »

Si vous voulez écouter l’interview dans son intégralité, vous pouvez vous rendre à cette adresse.