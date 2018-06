Les versions d’essai des applications introduites par Apple ne satisfont pas les développeurs

Les nouvelles lignes directrices pour les révisions d’applications introduites par Apple incluent également la possibilité d’activer des essais gratuits dans les applications. Cependant, les développeurs ne sont pas satisfaits de la façon dont Apple gère les versions d’essai.

Plusieurs développeurs se sont plaints que les innovations introduites par Apple pour des versions gratuites des apps étaient déjà présentes dans la pratique depuis un certain temps. En pratique, rien de nouveau, puisque de nombreux développeurs ont déjà utilisé cette méthode pour publier une version gratuite de leur application, avec la possibilité de débloquer des fonctionnalités supplémentaires moyennant des frais. Les nouvelles directives ne font que « formaliser » cette pratique et assurent aux développeurs qu’Apple ne fera pas de bruit avec ce type de gestion d’applications.

En fait, il manque encore la possibilité de publier des versions de démonstration réelles de l’application. De plus, les développeurs soulignent qu’avec le système actuel, les applications qui sont en fait payantes sont toujours répertoriées et suivies dans l’App Store en tant qu’applications gratuites. En clair, ces applications ont des fonctions très limitées ou ne fonctionnent pas après un certain temps.

Tout ceci peut causer de la confusion même chez l’utilisateur, qui peut télécharger une application pensant que c’est gratuit, et qui se retrouve alors obligé de payer pour l’utiliser jusqu’à la fin. Apple devrait plutôt permettre d’émettre des mots tels que « Démo » ou « Essai gratuit », ce qui rend plus facile de les identifier dans le magasin. Ces applications doivent être traitées de la même manière que toute autre application payante, même dans les classements.