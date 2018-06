Apple présente le nouvel « App Store Connect » et de nouvelles lignes directrices pour les révisions d’applications

Apple a mis à jour ses lignes directives pour les révision des applications en se référant plus particulièrement à la sécurité des données, à l’extraction de crypto-monnaie, à la publicité et aux versions d’essai des applications, en plus de la nouvelle application « App Store Connect ».

En premier lieu, Apple a ajouté une nouvelle section aux lignes directrices entièrement dédiée à la sécurité des données. L’application devra mettre en œuvre des mesures qui garantissent la gestion correcte des données de l’utilisateur :

« Les apps doivent mettre en œuvre des mesures de sécurité adéquates pour assurer un traitement adéquat des informations sur les utilisateurs autorisés recueillis en vertu de l’accord du programme Apple Developer et ces lignes directrices et empêcher son utilisation, la divulgation ou l’accès non autorisé. »

Apple explique également comment les développeurs peuvent offrir des essais gratuits de leurs applications. Jusqu’à présent, il était possible d’offrir des essais gratuits inclus uniquement dans les abonnements d’applications. À partir de maintenant, les développeurs pourront intégrer des essais gratuits dans les achats in-app. Ils devront informés clairement la durée de la version d’évaluation, le contenu ou les services qui ne seront plus accessibles à la fin de la période d’essai et les frais en aval que l’utilisateur devra payer pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

C’est donc une innovation importante, tant pour les développeurs que pour les utilisateurs. Cela permettra plus facilement d’essayer gratuitement une application gratuitement pendant une période de temps limitée, puis décider de passer à l’achat ou non.

Les nouvelles lignes directrices clarifient également les règles relatives aux services multiplateformes. Ce point concerne les applications comme Steam Link, qu’Apple a refusé le mois dernier. Apple prétend maintenant que les applications qui s’exécutent sur plusieurs plates-formes peuvent permettre aux utilisateurs d’accéder au contenu capturé ailleurs, mais ce contenu doit également être disponible via des achats intégrés.

Toujours en ce qui concerne les applications de mise en miroir à distance, Apple souligne que l’appareil hôte de telles applications doit être un ordinateur personnel appartenant à l’utilisateur :

Le périphérique hôte doit être un ordinateur personnel appartenant à l’utilisateur et l’hôte et le client doivent être connectés sur un réseau local et un réseau local.

Tout logiciel ou service affiché chez le client doit être entièrement présent sur l’écran du périphérique hôte et ne peut pas utiliser les fonctionnalités de l’API ou de la plateforme au-delà de ce qui est requis pour le streaming de bureau à distance.

Toutes les opérations de création et de gestion de compte doivent être lancées à partir du périphérique hôte.

L’interface utilisateur affichée chez le client ne doit pas ressembler à une interface iOS ou à l’App Store, elle ne doit pas fournir une interface similaire à un magasin ou inclure la possibilité de parcourir, sélectionner ou acheter des logiciels non encore détenus ou sous licence utilisateur. Pour plus de clarté, les transactions effectuées dans le logiciel en miroir n’ont pas nécessairement besoin d’utiliser l’achat intégré, à condition que les transactions soient traitées sur le périphérique hôte.

De plus, Apple inclut de nouveaux détails sur la crypto-monnaie et précise que les applications ne peuvent pas effectuer d’exploration en arrière-plan.

Apple a ajouté plus de détails sur la publicité dans l’application. La société affirme que les annonces doivent être adaptées à l’audience de l’application et ne peuvent pas être dirigées vers des données utilisateur sensibles :

« Les annonces affichées dans une application doivent être appropriées pour évaluer l’âge de l’application, ce qui permet à l’utilisateur d’afficher toutes les informations utilisées pour cibler les annonces (sans forcer l’utilisateur à quitter l’application s’il n’accepte pas), et il ne peut y avoir aucune publicité ciblée ou comportementale basée sur des données sensibles telles que des données médicales (issues des API HealthKit), des données scolaires et de classe (provenant de ClassKit) ou appartenant à des enfants.

Les interstitiels ou les annonces qui interrompent ou bloquent l’expérience utilisateur doivent clairement indiquer qu’il s’agit d’une publicité, ne pas avoir à manipuler ou à tromper les utilisateurs en cliquant dessus et doivent fournir un bouton de saut / fermeture visible pour permettre aux gens de fermer facilement l’annonce. »

Apple a également publié une nouvelle application pour les développeurs, qui remplacera iTunes Connect. Il s’agit de l’App Store Connect, disponible gratuitement sur l’App Store. Elle permet aux développeurs d’afficher le nombre de téléchargements de leurs applications, de mettre à jour les tendances, de recevoir des notifications lorsque des avis d’utilisateurs sont publiés, et plus encore.