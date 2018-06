Apple embauche un nouvel expert hip-hop pour Apple Music

Le hip-hop est devenu un genre clé dans la bataille entre divers services de musique en streaming, avec des sociétés comme Spotify et YouTube qui se déplacent à travers différentes stratégies pour attirer de nouveaux auditeurs passionnés par ce genre. C’est maintenant au tour d’Apple de se lancer.

studioEAST/Getty Images

La firme de Cupertino a en effet embauché Ryan Newman, un ancien éditeur de la BBC et de Radio 1Xtra pour le hip-hop. Au cours des dernières années, Newman a été responsable de la création et de la mise en œuvre des stratégies de la BBC et des stations de radio pour la musique hip-hop. Dans Apple Music, Il aura un rôle similaire sur la plate-forme et, très probablement, sur Beats 1.

Newman n’est pas le premier ex-BBC à se tourner vers Apple, comme cela est également arrivé avec Zane Lowe, désormais un DJ Beats 1 majeur. De plus, sa supposition confirme que le hip-hop est l’un des genres clés pour conquérir de nouveaux utilisateurs et les garder sur la plate-forme, étant donné que quelques autres genres sur Apple Music ont des éditeurs aussi importants.