Command & Conquer: Rivals arrive bientôt sur iOS

L’E3 2018 réserve des innovations intéressantes du côté des jeux mobiles, avec l’annonce officielle d’Electronic Arts du nouveau Command & Conquer: Rivals. Sur la scène EA Play, la société a finalement levé le voile du nouveau titre développé par Redwood Studios, une équipe de grands passionnés de jeux vidéo, qui arrivera sur tous nos appareils iOS.

Dans ce jeu, nous devrons mener notre armée à la victoire dans la guerre du Tiberium dans une compétition stratégique en temps réel. Nous pouvons submerger l’ennemi avec les commandants de l’Initiative de défense mondiale et la fraternité de Nod. Notre armée sera également personnalisable avec un commandant, une unité d’infanterie et des véhicules uniques. Chaque commandant dispose de puissantes capacités qui peuvent influencer l’approche et inverser le cours de la bataille.

 

Bien sûr, il y aura aussi une grande partie multijoueur ainsi que plusieurs défis quotidiens à compléter pour obtenir de riches récompenses pour améliorer les leaders, les armes et les capacités. Nous vous suggérons également de vous pré-enregistrer pour obtenir le pack Quick Start qui comprend une unité Titan, des diamants et des crédits en conjonction avec la sortie internationale de Command & Conquer: Rivals.

« Rivals propose une expérience RTS basée sur la compétition, les compétences et la stratégie. Cela signifie que vous allez devoir faire vos preuves face aux adversaires dans des combats un contre un intenses et en direct qui se déroulent en quelques minutes. Ce sont vos talents de commandant qui vous permettront de remporter chaque victoire. Nous souhaitons que chaque match soit amusant, juste et compétitif. C’est ainsi que le jeu révèle tout son potentiel. » – EA.

Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre à cette adresse et de suivre les instructions en entrant toutes les données requises. Le titre sera publié très bientôt sur iOS, ainsi que pour les appareils Android.