Tu contrôleras bientôt ton iPhone X avec les yeux ! [Vidéo]

Grâce à iOS 12 et aux nouvelles APIs d’ARKit 2.0, les propriétaires d’iPhone X pourront bientôt se passer de leurs mains pour naviguer dans l’interface iOS.

Aujourd’hui, le système TrueDepth permet de profiter de la reconnaissance faciale, des Animojis et Memojis, mais bientôt vos yeux suffiront pour prendre le contrôle de votre iPhone X (et pourquoi pas le futur iPad Pro), comme en témoigne la vidéo postée par un développeur. Matt Moss a en effet découvert qu’ARKit 2.0 offre un moyen de repousser les limites de cette technologie, qui on vous le rappelle se fait depuis un smartphone.

Control your iPhone with your eyes. Just look at a button to select it and blink to press. Powered by ARKit 2. #ARKit #ARKit2 #WWDC #iOS pic.twitter.com/ow8TwEkC8J

— Matt Moss (@thefuturematt) 7 juin 2018