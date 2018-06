Yahoo Messenger ferme ses portes après 20 ans

Aujourd’hui, Yahoo a annoncé que son service Yahoo Messenger ne sera plus actif à partir du 17 juillet prochain. Cela signifie qu’à partir de cette date, l’application Yahoo Messenger iOS fermera définitivement ses portes et ne pourra plus être utilisée.

Le service fonctionnera normalement jusqu’au 17 juillet, mais après cette date, les utilisateurs ne pourront plus accéder à leurs chats. La société a promis que l’interruption de Yahoo Messenger n’aura aucun impact sur l’identifiant de l’utilisateur, qui continuera ensuite à fonctionner pour d’autres services tels que Yahoo Mail et Yahoo Fantasy.

Yahoo a expliqué son choix de fermer Messenger pour se concentrer sur « de nouveaux outils de communication plus excitants qui seront mieux adaptés à nos clients ». Les utilisateurs du service peuvent toujours télécharger leur historique de messages localement.

Il est toujours étrange de voir l’échec d’un service tel que Yahoo Messenger, qui existe depuis 20 ans et que, bien avant les différents services comme WhatsApp et Facebook Messenger, lequel aurait pu devenir un point de repère pour la messagerie instantanée.