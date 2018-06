Le Galaxy S9 surpasse l’iPhone X : c’est le smartphone le plus vendu en avril

Après avoir dominé les classements des deux derniers trimestres, en avril l’iPhone X est dépassé par le Samsung Galaxy S9. Selon les données publiées par Counterpoint, le nouvelle Galaxy se vend un peu mieux que l’iPhone X, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus.

Plus précisément, Galaxy S9 Plus et Galaxy S9 enregistrent un pourcentage de 2,6% chacun, tandis que l’iPhone X, iPhone 8 Plus et iPhone 8 atteignent respectivement 2,3 et 2,2%. Samsung a enregistré d’excellents chiffres notamment aux États-Unis, au Canada et dans la région Asie-Pacifique.

Xiaomi est la seule marque chinoise à entrer dans le top 10 des smartphones les plus vendus. Comme l’a noté Counterpoint, le Galaxy S9 a été succès grâce à ses nouveautés, mais il reste à voir comment les ventes vont se comporter dans les mois à venir.

D’autre part, Apple a enregistré une baisse faible mais malgré cela, elle détient actuellement 5 des 10 smartphones les plus vendus dans le monde.