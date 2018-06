iOS 12 permet le partage de mot de passe avec AirDrop

Quelques jours après la sortie de la première bêta d’iOS 12, de plus en plus de détails émergent sur les nouvelles fonctionnalités cachées introduites par Apple mais pas officiellement citées lors de la keynote.

Aujourd’hui, nous vous montrons une nouvelle fonctionnalité intéressante qui vous permet d’utiliser AirDrop pour partager un mot de passe stocké directement dans votre trousseau de clés iCloud avec un autre appareil à proximité. Cette fonctionnalité peut sans aucun doute être très pratique pour éviter d’utiliser un autre système qui pourrait compromettre la sécurité des informations d’identification elles-mêmes.

La nouvelle fonction de partage transmettra en fait le mot de passe au destinataire en le stockant dans son porte-clés, évitant ainsi qu’il puisse être transférer en clair. Pour pouvoir utiliser cette nouvelle fonctionnalité, il suffira d’activer le protocole AirDrop sur les deux terminaux et, à partir du menu des paramètres, de passer à la section “Mot de passe et compte”. Une fois à l’intérieur, vous devrez vous rendre à la section « Mot de passe app et sites Web » pour sélectionner, une fois authentifiés, les informations d’identification souhaitées. Dans le sous-menu, vous aurez juste besoin d’appuyer sur le nom d’utilisateur ou mot de passe pour partager les informations d’identification avec le destinataire.

L’appareil du destinataire mémorisera les mots de passe à l’intérieur de son trousseau de clés iCloud, puis pourra l’utiliser comme s’il faisait partie de son porte-clés.

Pour finir, notons que la fonction AirDrop est nettement plus rapide sous iOS 12., Elle n’a d’ailleurs jamais été aussi véloce pour repérer les appareils compatibles alentours, que ce soit un iPhone/iPad ou un MacBook.