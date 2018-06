MusicKit vous permet désormais d’intégrer Apple Music dans vos sites Web

Parmi les nombreuses innovations annoncées à la WWDC 2018, Apple a parlé de MusicKit qui offre aux développeurs et aux créateurs de contenu d’intégrer Apple Music sur leurs sites Web.

Pour utiliser et écouter les chansons proposées, vous devez obligatoirement avoir un abonnement Apple Music, avant de pouvoir vous connecter avec votre compte Apple. Il est possible d’intégrer la playlist “Songs of the Summer” via le code iframe, mais vous pouvez également utiliser le code javascript pour activer Apple Music sur votre site web.

Ces lecteurs intégrés peuvent potentiellement fonctionner sur n’importe quel appareil : en étudiant une solution ad-hoc, Apple Music peut être utilisé sur n’importe quel lecteur capable d’ouvrir une page Web. C’est certainement un avantage par rapport aux autres services musicaux qui n’offrent pas cette fonctionnalité.

iOS 12 va également introduire la recherche de chansons à travers les textes et améliorer les pages des artistes sur Apple Music.