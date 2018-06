iOS 12 : voici les premiers bugs recencés

Bien que la première bêta d’iOS 12 permet aux développeurs de découvrir les nouveautés avant tout le monde, il faut aussi souligner la présence de plusieurs bugs dont certains peuvent être très gênants.

Nous avons notamment remarqué que l’application Skype plantait à chaque lancement (idem pour les jeux EA). Il peu aussi arriver que vous ayez le message d’erreur « Connexion impossible » lorsque vous tentez d’aller sur l’App Store.

iOS 12 affecte également la fonction « Partage de connexion » laquelle peut ne pas fonctionner correctement chez certains utilisateurs. En fonction du type d’appareil, il est possible que les badges n’apparaissent pas sur les icônes des applications.

Parmi les autres bugs, on note un problème avec le dictionnaire, le clavier de Messenger, les apps Réglages (suite à une modification dans les notifications)/Pandora/apps bancaires/Fortnite (et certainement d’autres), la présence des barres de réseau cellulaire sur les iPad Wi-Fi, ainsi qu’avec les suggestions de Safari et les nouveaux effets de la caméra lesquels ne fonctionnent pas dans l’app Messages. De plus, il y a également un souci avec les suggestions de saisie qui ont tendance à se chevaucher en haut du clavier.

Si vous découvrez d’autres bugs durant vos tests, n’hésitez à les partager dans les commentaires de ce post. Nous ne manquerons pas de les ajouter à la liste.