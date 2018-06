iOS 12 : Face ID accepte désormais un second visage

Depuis la sortie de l’iPhone X, Apple ne permet à la reconnaissance faciale Face ID de ne configurer qu’un seul visage. Maintenant, l’utilisateur peut ajouter à tout moment un second visage depuis les réglages d’iOS 12.

Cette fonction peut s’avérer utile si vous souhaitez qu’une autre personne ait accès à votre iPhone X, le seul dispositif à disposer à ce jour de Face ID. Par exemple, un parent peut ainsi ajouter le visage de son enfant pour qu’il puisse jouer à des jeux. À ce propos, iOS 12 dispose désormais d’une fonction permettant de limiter le temps passé sur les applications, mais nous aurons l’occasion d’en reparler plus en détails très prochainement.

Afin d’ajouter le faciès d’une deuxième personne, il suffit d’aller dans l’app Réglages > Face ID et code > Configurer une seconde apparence. La personne n’aura alors plus qu’à suivre les mêmes instructions que vous lorsque vous avez enregistré votre propre visage. C’est très simple et rapide.

Une fois configuré, le seconde personne pourra aisément ouvrir votre iPhone X simplement en se positionnant face caméra. Voilà une fonction que certaines personnes attendaient avec impatience, Apple l’a enfin déployé.