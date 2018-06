Apple officialise iOS 12, watchOS 5, tvOS 12 et macOS 10.14 !

Apple a donné le coup d’envoi de sa conférence d’ouverture de la WWDC 2018. Cet évènement est principalement axé sur iOS 12, watchOS 5, tvOS 12 et macOS 10.14. Nous vous proposons de découvrir en direct toutes les annonces d’Apple.

Nous vous précisons que l’article est mis à jour jusqu’à la fin de la keynote…de fait n’hésitez pas à faire un petit refresh de temps en temps. Nous reviendrons ensuite sur les nouveautés de chaque systèmes dans nos prochains posts.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, Tim Cook précise que 6000 personnes sont présentes dans la salle. Place aux chiffres :

20 millions de développeurs dans le monde

Plus de 77 pays représentés

500 millions de visiteurs chaque semaine sur l’App Store

Les développeurs ont gagné 100 milliards de dollars avec le store

350 000 apps ont été développées grâce à Swift

iOS 12

Vient ensuite au tour de Craig Federighi pour parler d’iOS 12… Bonne nouvelle, la première bêta sera disponible pour les développeurs dès ce soir. Craig précise qu’iOS 11 est présent sur 81% des appareils et que 95% des utilisateurs en sont satisfaits.

Grâce à iOS 12, les applications se lancement 40% plus rapidement, et 50% pour le clavier. Il annonce également que tous les appareils compatibles avec iOS 11 le seront avec iOS 12.

Craig parle ensuite de USDZ, un nouveau format de réalité augmentée, qui sera adopté aussi par plusieurs sociétés comme Adobe (supporté par Adobe Creative Cloud), Autodesk, Sketchfab, Quixel… Il présente une application une application de mesure en réalité augmentée, baptisée Measure. Elle capable de détecter les objets et mesurer les distances, même en 3D grâce à la détection de la profondeur.

ARKit 2

Craig passe ensuite à ARKit 2, doté d’améliorations des détection de visage, d’une meilleure détection des objets 3D, tout en étant plus réaliste : « ARKit est la plus grande plateforme AR du marché ».

Martin Sanders, director of innovation chez Lego, fait la démonstration d’ARKit 2 d’une application qui permet de créer des legos en AR sur une table tout en les animant. L’application est prévu à la sortie plus tard dans l’année. La démo montre vraiment comment tout fonctionne, et tout est parfaitement fluide.

Photos

Craig reprend sa place sur la scène pour évoquer l’application Photos d’Apple. La recherche a droit à plusieurs améliorations avec des suggestions, un index par date, lieu… On peut même faire une recherche par plusieurs thèmes en même temps.

Siri

Craig insite sur le fait que Siri est aujourd’hui « L’assistant le plus utilisé au monde ». Siri est capable de lancer directement une app spécifique en fonction de votre requête. L’assistant est désormais en mesure de recevoir des suggestions de commandes sur l’écran d’accueil sous forme de widgets. Sur l’exemple ci-dessous, il suffit d’utiliser « Ajouter à Siri » pour créer une demande personnelle laquelle créera une action dans une application. Ces raccourcis fonctionnent sur iPhone, iPad, HomePod et avec l’Apple Watch grâce à une extension.

Applications Apple

Les applications Bourse, Apple News, Memos, et Apple Books ont reçu quelques nouveautés, en termes de design, de noms ou encore sur la façon dont elles ont été développées. Par exemple, Apple Books (anciennement iBooks) a changé de nom et ressemble plus que jamais à l’App Store.

CarPlay a également reçu une jolie nouveauté, il est possible d’utiliser des apps de navigation tierces (Waze, Google Maps…).

Autres nouveautés :

Mode nuit : les notifications ne s’affichent

Notifications groupées

Possibilité de désactiver les notifications depuis l’écran d’accueil

Screen Time permet savoir le temps que nous passons iPhone

Possible de limiter le temps passé sur chaque app ou par catégorie d’apps

De nouveaux Animojis : Ghost, Koala, Tiger, T-Rex.

Les Animojis peuvent détecter la langue dans Messages

Il est désormais de créer son propre Animoji avec son visage

Grâce à l’app Memoji builder, l’utilisateur peut scanner sa tête et personnaliser ensuite le rendu avec tout un tas d’éléments (cheveux, yeux…).

L’application Messages a droit à de nouveaux effets. Il est également possible d’ajouter des filtres, du texte, et plus, à la manière de Snap. Quant à FaceTime, on peut enfin faire des appels en groupe. Le plus impressionnant est qu’on peut être jusqu’à 32 personnes ! Craig précise au passage que FaceTime est maintenant intégré à Messages ce qui permet de lancer un appel depuis une discussion groupée.

Durant un appel FaceTime en groupe, on peut taper sur le visage d’une personne pour agrandir, mais cela peut aussi se faire automatiquement dès lors que la personne prend la parole. Cela fonctionne sur les iPhone, iPad et Mac.

Apple Watch / watchOS 5

Tim revient sur la scène. L’Apple Watch est la première de sa catégorie, et est capable de sauver des vies. Les clients sont extrêmement satisfaits de la montre connectée.

Kevin Lynch sur scène parle de watchOS 5, axé sur la santé et le fitness. Les utilisateurs peuvent défier leurs amis, par exemple avec une compétition sur la distance. Des notifications sont envoyés durant une semaine afin de connaitre les résultats intermédiaires de vos amis. Il y a également une nouvelle activité baptisée Yoga.

watchOS 5 apporte une nouvelle fonction Walkie Talkie pour envoyer des mémos vocaux. Elle fonctionne en 4G et en Wi-Fi. Il y a également un nouveau cadrant Siri. Bonne nouvelle, il n’est plus nécessaire de dire « Dis Siri » pour lancer l’assistant, mais simplement de lever le poignet et de parler.

Autres nouveautés de watchOS 5 :

Podcasts disponibles sur watchOS 5

WebKit : permet d’afficher les pages web de manière limitée

Notification : nouvelle interface et plus d’interactivité

Cartes étudiante bientôt disponibles dans l’app Wallet, aux États-Unis pour le moment

Le nouveau cadran Pride sera disponible dès aujourd’hui

Toutes les nouveautés n’ont pas été présentées. Nous en parlerons plus tard dans nos futurs articles.

Apple TV / tvOS 12

Bonne nouvelle, le Dolby Atmos arrive sur l’Apple TV. C’est « Le seul logiciel de streaming certifié Dolby Vision et Dolby Atmos », précise Apple. Il faut bien entendu un équipement spécifique.

Il y a désormais plus de 100 chaînes disponibles sur l’Apple TV aux USA, et Charter Spectrum est sur le point de débarquer.

Autres nouveautés :

Connexion automatique de l’Apple TV dès lors que l’utilisateur a souscrit à une offre box

Une légende pour les fonds d’écran

Grâce à une collaboration avec l’ISS, on accède à des fonds d’écran de la Terre mis à jour toutes les 90 mn

macOS 10.14

Craig de retour sur scène parle du Mac. Le nouveau macOS porte le nom de « Mojave ». Le mode sombre est enfin là !

Le mode sombre est présent partout et plus seulement dans d’infimes parties de macOS.

Autres principales nouveautés :

Piles sur le bureau : permet d’empiler les documents

Bureau dynamique : nouvelle fonction capable d’évoluer avec le temps

Galerie : nouvelle vue dans le Finder

Nouveaux boutons d’édition pour les photos + données EXIF

Quick Look : un outil permettant d’annoter les images

Création de PDF plus simples depuis les images

Création de macros avec Automator qu’on peut aussi placer dans la barre d’outils

Captures d’écran : elles apparaissent maintenant dans le coin de l’écran, à la manière d’iOS 11

Continuity Camera : permet de prendre une photo avec l’iPhone et de l’envoyer directement sur votre Mac

Les Apple News, Mémos, Home et Bourse disponibles sur Mac

Create ML : nouvel outil pour faire du machine learning sur Mac

Core ML 2 : accélère les traitements

Apple propose maintenant un meilleur contrôle sur la caméra, la localisation, le micro, les données Safari, les backups, les cookies, l’historique des messages, les mails… Safari pourra même vous avertir des boutons « like », « partage », des champs commentaires afin de bloquer les traqueurs. De la manière les empreintes numériques sur Mac seront plus sûres.

Le Mac App Store a droit à un nouveau design comme sur iOS 11/ 12, avec de nouvelles sections (Discover, Create, Work, Play, Develop, Categories, Updates), la gestion de commentaires pour les développeurs, présence d’une barre latérale et de vidéos de démonstration. Les apps Fortnite, Office, Lightroom CC, BBEdit, et Panic débarquent sur le Mac App Store.

Apple en profite pour confirmer qu’il n’y aura pas de fusion entre macOS et iOS…même si certains apps iOS seraient bien sur Mac, précise Craig. C’est pourquoi, Apple permettra aux développeurs de porter leurs apps iOS plus facilement sur macOS, comme l’a fait la firme avec Apple News.

Tim de retour sur scène confirme que les bêtas seront disponibles ce soir, et pour le public dès cet automne.

La keynote se termine sur une vidéo mettant en avant les familles de développeurs. Nous nous retrouvons tout à l’heure pour parler plus en détails des nouveautés annoncées ce soir…si les bêtas ne sortent pas trop tard, sinon ce sera pour demain.

Merci à tous d’avoir suivi avec cette keynote Apple à nos côtés.