iPhone 2018 : une sortie en avance et des prix en baisse ?

Généralement bien informé, Ming-Chi Kuo, l’ancien analyste de KGI Securities, semble avoir encore eu d’intéressantes informations sur le lancement des trois nouveaux iPhone de 2018.

D’après ses sources, Apple aurait l’intention d’avancer les précommandes au mois de septembre. Pour rappel, l’iPhone X était disponible en précommande qu’à partir du 27 octobre 2017, ce qui revolent à dire que les nouveaux iPhone pourraient être livrés quasiment un mois à l’avance. Les détails sont encore assez minces mais il est possible que la keynote soit elle aussi avancée de plusieurs jours.

L’analyste est également revenu sur la possible grille tarifaire de futurs iPhone. Il n’exclut pas un prix situé entre 800$ et 900$ pour la nouvelle version de l’iPhone X doté d’un écran OLED de 5,8 pouces. Pour celui qu’on appelle aujourd’hui l’iPhone X Plus avec un écran de OLED de 6,5 pouces, Kuo croit qu’Apple optera pour un tarif avoisinant les 900-1000$. Quant à l’iPhone LCD de 6,1 pouces, son prix pourrait être le moins cher, en raison de sa dalle LCD et de la présence d’une seule caméra, l’analyste table sur une fourchette comprise entre 600 à 700$ avec un stockage de 64 Go.

Bien que ces informations soient encore incertaines, il n’en reste pas moins que plusieurs sources jugées fiables parlent effectivement d’un iPhone pas cher. Cette déclinaison permettrait à la firme de Cupertino d’attirer de nouveaux clients mais aussi de mieux se positionner dans certains pays où les smartphones Android pas chers rencontrent un vif succès.