Dites adieu aux jeux mobiles “GO” de Square Enix

Si les jeux Hitman GO, Lara Craft GO et Deus Ex GO sont parmi les meilleurs jeux au tour par tour pour appareils mobiles, il semblerait que le succès financiers n’ai pas été à la hauteur des attentes de Square Enix.

Au cours d’une interview récente avec PCGamesInsider, Patrick Naud, chef de studio chez Square Enix à Montréal, a déclaré que sa compagnie ne travaillait pas sur d’autres jeux pour la série GO et qu’aucun projet n’est prévu à l’avenir. Même si les trois jeux mobiles GO ont été un grand succès pour le studio, aujourd’hui peu de gens y jouent car ce sont des jeux premium qui ne sont pas disponibles gratuitement.

« Malgré le succès critique et les revenus importants que nous avons eu, il est triste de constater que nos jeux ne sont joués que par un petit groupe de la population à cause du prix. C’est un énorme obstacle pour les utilisateurs mobiles. » Le studio affirme que les joueurs ne devraient payer seulement s’ils sont convaincus par le titre, et pas l’inverse, d’où le fait d’avoir désormais fait le choix de se concentrer sur des jeux en free-to-play.

La bonne nouvelle, c’est que le studio n’arrêtera pas de faire de bons jeux mobiles, comme le souligne Naud. Square Enix est déterminé à créer les meilleurs jeux de l’industrie. Pour l’heure, aucun autre jeu n’est en développement chez Square Enix Montréal, mais il ne serait pas surprenant que le studio prévoit de porter une autre franchise PC populaire sur mobile.

› Lara Croft GO : 5,49 €

› Hitman GO : 5,49 €

› Deus Ex GO : 5,49 €