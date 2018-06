L’App Store a généré 170 milliards de téléchargements et 130 milliards de dollars depuis ses débuts

En l’espace de dix ans, l’App Store ont conduit à un total de 170 milliards de téléchargements et 130 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le monde, selon les nouvelles données partagées par App Annie.

App Annie note que la croissance des revenus est beaucoup plus rapide que les téléchargements ces dernières années, un signe que les utilisateurs téléchargent moins d’applications, mais utilisent beaucoup celles déjà installées. De plus, le chiffre d’affaires est significativement plus élevé que celui généré par le Google Play Store.

En moyenne, chaque utilisateur d’iPhone a environ 100 applications installées et en utilise entre 30 et 40 par mois (en considérant au moins une ouverture tous les 30 jours). Le plus grand nombre de téléchargements et une grande partie du chiffre d’affaires provient d’Asie, d’Amérique et d’Europe laquelle se classe au deuxième rang avec pratiquement le même niveau de téléchargements. En termes de chiffre d’affaires, l’Amérique dépassent l’Europe. En tenant compte des nations individuelles, les États-Unis sont premier dans les deux classements.

Sans surprise, les revenus les plus importants proviennent des jeux (75%). En termes de téléchargements, la catégorie des jeux représente 31%. Les applications dédiées aux services de streaming sont celles qui enregistrent le plus de revenus, grâce aux abonnements associés.

À l’heure actuelle, il y a 2 millions d’applications sur l’App Store, mais près de 4,5 millions ont été publiées depuis 2008. Et 77% de ces applications sont des jeux.