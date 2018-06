Fuite : le futur iPhone LCD de 6.1 pouces fait son show ! [Vidéo]

D’après les rumeurs, Apple aurait dans l’idée de sortir un iPhone LCD de 6.1 pouces dans les prochains mois. Son objectif serait d’avoir un iPhone « pas cher » à proposer aux clients à la recherche d’un modèle récent sans pour autant se ruiner.

De nouveaux rendus 3D permettent aujourd’hui d’en apprendre un peu plus sur ce supposé iPhone LCD de 6.1″. Le design semble être assez proche de l’iPhone X, tant au niveau de la face avant et arrière que du châssis, à la différence près qu’un seul appareil photo serait intégré.

 

Cette vidéo montre également la présence de l’encoche sur le haut de l’écran, et l’absence du bouton Home, signifiant que la reconnaissance faciale Face ID serait de la partie. Le dos en verre laisse aussi supposer le support de la charge sans fil comme sur les iPhone X et iPhone 8/8 Plus.

Avec de telles caractéristiques, si le prix de 700-800 $ annoncé dans les rumeurs s’avère être le bon, il est fort possible que cet iPhone LCD attire un large public. Pour rappel, Apple vend son iPhone X à 1 159€ pour le modèle le moins cher, ce qui n’est évidemment pas à la porté de tous.