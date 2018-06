Apple commence à développer des puces de gestion de l’énergie en interne

Apple a commencé le développement interne de nouvelles puces de gestion de l’énergie spécialement pour l’iPhone et l’iPad, réduisant de 30% les commandes passées à Dialog Semiconductor. Dialog lui-même a confirmé les plans d’Apple pour la création en interne de cette puce.

Dialog Semiconductor a déclaré qu’Apple avait déjà décidé de commander 30% moins de puces de gestion de l’énergie. Mauvaise nouvelle pour Dialog, fournisseur Apple depuis des années, signe que la société Cupertino développe ce composant en interne.

Ces baisses entraîneront également une baisse de 5% du chiffre d’affaires de Dialog en 2018, mais la situation pourrait s’aggraver si Apple parvient à produire 100% des puces en interne dans les années à venir.

Selon les initiés, la puce de gestion de l’énergie conçue par Apple sera « la plus avancée de l’industrie », de manière à améliorer l’autonomie de l’iPhone de plusieurs heures. Si Apple parvient à ses attentes, elle n’aura plus à payer de royalties à Dialog, et ainsi augmenter sa marge sur les ventes de ses produits.