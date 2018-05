Avis aux bêta-testeurs, la bêta publique d’iOS 11.4.1, macOS 10.13.6 et tvOS 11.4.1 est de sortie !!!

Tu n’as pas de compte développeur payant mais tu veux quand même tester iOS 11.4.1, macOS 10.13.6 et tvOS 11.4.1 ? Bonne nouvelle, Apple propose ce soir à tous les bêta-testeurs la première bêta publique de ces trois systèmes.

Pour t’inscrire, c’est très simple ! Il te faut un iPhone (ou iPad/iPod touch), un Mac/iMac et une Apple TV…c’est la base !!! Ensuite, rendez-vous sur le site beta.apple.com et inscris-toi gratuitement pour devenir un bêta-testeur d’Apple. Oui tu peux le faire, c’est sans engagement et totalement GRATOS !!!

Une fois ton inscription terminée, il suffit de suivre les indications d’Apple. Tu commences par télécharger le profil bêta sur ton appareil, suivi d’un redémarrage. À partir de là, il faut lancer l’application Réglages et aller dans Général > Mise à jour logicielle, dès lors la bêta publique sera disponible. Il ne te reste plus qu’à la télécharger et à l’installer.

Après le redémarrage de ton appareil, tu pourras pleinement profiter de la bêta publique et découvrir les nouveautés avant tout le monde. Et surtout, tu auras accès aux prochaines bêtas publiques dès leur sortie (environ tous les 15 jours) sans avoir à te réinscrire. Pour les prochaines bêtas, une simple visite dans l’app Réglages > Général > Mise à jour logicielle suffira pour vérifier leur disponibilité.

› Clique ici pour commencer l’aventure !