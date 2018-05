Quel avenir pour le marché des smartphones ?

Dans son nouveau rapport, IDC prédit une baisse des volumes de ventes de smartphones dans le monde en 2018, avant de revenir à la croissance en 2019.

Le cabinet note qu’après la baisse de 0,3% en 2017, le marché mondial des smartphones continuera à perdre des points même cette année. La situation va changer un an plus tard et le marché devrait renouer avec la croissance pendant plusieurs années.

Il convient de noter que le principal ralentissement en 2017 a eu lieu en Chine, où le marché des smartphones a chuté de 4,9% d’une année sur l’autre. En regardant plus loin, IDC prévoit que le marché augmentera d’environ 3% par an à partir de 2019, avec un volume mondial de livraisons atteignant 1,6 milliard en 2022 et un taux de croissance annuel sur cinq ans à 2,5%.

Quant à Apple, 2018 devrait également terminer positivement avec une croissance de 2,6% sur un an, tandis que les smartphones Android enregistreront une contraction de -0,5%. Cependant, dans le cycle quinquennal qui commence en 2019, Apple pourrait perdre 0,4%.