Nintendo annonce l’arrivée prochaine de Pokémon Quest sur iPhone

Nintendo a annoncé l’arrivée d’un nouveau jeu pour iOS dédié à Pokémon. Le jeu s’appelle Pokémon Quest et sera un jeu free-to-play. Pokémon Quest est vraiment différent de tout autre jeu Pokémon que nous ayons jamais vu auparavant. Il s’agit d’un jeu d’action sur l’île de Tumblecube et comprend une série de Pokémon qui se promènent pour trouver des objets tels que de la nourriture, des trésors, et plus encore.

Le jeu se déroule dans un monde baptisé « Tumblecube Island », où il y a des camps de base que les joueurs peuvent personnaliser et construire, grâce auxquels il est possible d’attirer de nouveaux Pokémon à ajouter à leur équipe.

 

Fait intéressant, les utilisateurs n’ont pas un contrôle total sur leur Pokémon pendant les batailles. Pendant les batailles, les entraîneurs choisissent un ensemble de trois Pokémon à combattre, même s’ils n’utilisent pas le combat au tour par tour familier des autres RPG de la série. Au lieu de cela, Pokémon Quest limite le contrôle des joueurs de leur Pokémon pour intercepter les différents types d’attaques une fois qu’elles sont pleines. Sinon, les Pokémon se déplacent et se battent seuls.

Actuellement, Pokémon Quest n’est disponible que sur la Nintendo Switch, mais le jeu arrivera sur iOS à la fin du mois de juin. Le titre sera gratuit mais plusieurs achats in-app seront proposés.

Nintendo a également annoncé que le prochain Pokémon Go pour Nintendo Switch s’intégrera à Pokémon Go sur iPhone. Les joueurs pourront ainsi capturer un Pokémon sur leur appareil iOS et ensuite les transférer sur le commutateur Nintendo. De là, ils peuvent découvrir le « jeu de rôle classique Pokémon » avec des titres sortis pour la console.